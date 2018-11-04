Waasland-Beveren 1 - 2 Anderlecht

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Freethiel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12. dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Anderlecht puanını 27'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı. Fenerbahçe ile Anderlecht, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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