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Waasland-Beveren 1 - 2 Anderlecht

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 04.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Waasland-Beveren'i 2-1 yendi. Goller Dimata (pen) ve Sanneh'ten geldi.

Waasland-Beveren 1 - 2 Anderlecht

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Freethiel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12. dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

  1. dakikada Antonio Milic'in ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan Anderlecht, 83'te Adrien Trebel ile farkı 2'ye çıkarttı. 90. dakikada Bubacarr Sanneh kendi ağlarına yolladığı topla skoru 2-1'e getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu.

Bu sonuçla Anderlecht puanını 27'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı. Fenerbahçe ile Anderlecht, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Waasland-Beveren - Anderlecht Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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