Wagner Love bonservisini bedava almak için Beşiktaş'ı icraya vermiş

Beşiktaş'ın devre arasında büyük umutlarla Aytemiz Alanyaspor’dan aldığı Vagner Love, saha içinde sergilediği performansla kulübenin güvenini kaybederken, son yaptığı hareketle de taraftarın gözünden düştü.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Vagner Love’un 700 bin Euro için kulübü icraya verme haberi, gündemi sallarken Brezilyalı oyuncunun asıl hedefi ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre Sambacı’nın bonservisini bedavaya alıp ülkesine dönmek için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Love’un hareketine çok kızan başkan Fikret Orman’ın bu konuda bazı yöneticileri görevlendirdiği ve bu sorunun bir an evvel çözülmesini istediği belirtildi.

