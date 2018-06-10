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Wagner Love bonservisini bedava almak için Beşiktaş'ı icraya vermiş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ancak saha içi performansıyla beklentilerin uzağında kalan Vagner Love, geçen günlerde kulübe icraya vermiş ve siyah-beyazlıların gözünden düşmüştü.

Wagner Love bonservisini bedava almak için Beşiktaş'ı icraya vermiş

Beşiktaş'ın devre arasında büyük umutlarla Aytemiz Alanyaspor’dan aldığı Vagner Love, saha içinde sergilediği performansla kulübenin güvenini kaybederken, son yaptığı hareketle de taraftarın gözünden düştü.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Vagner Love’un 700 bin Euro için kulübü icraya verme haberi, gündemi sallarken Brezilyalı oyuncunun asıl hedefi ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre Sambacı’nın bonservisini bedavaya alıp ülkesine dönmek için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Love’un hareketine çok kızan başkan Fikret Orman’ın bu konuda bazı yöneticileri görevlendirdiği ve bu sorunun bir an evvel çözülmesini istediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vagner love

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