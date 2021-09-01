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  4. Wanda Icardi'nin cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Wanda Icardi'nin cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

01.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Icardi, son paylaşımıyla yine ortalığı salladı. Futbol dünyasının en tanınan simalarından biri haline gelen Wanda, yasaklanan fotoğraflarına rağmen yine cesur bir pozunu paylaştı. Bu fotoğrafa 22 dakikada tam 97 bin beğeni geldi.

Wanda Icardi'nin cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Futbol dünyasının 'kötü yenge'si olarak bilinen Wanda Icardi, sosyal medyada yine zirveye oturmayı başardı.

Bir zamanlar Maxi Lopex'le birlikteyken takım arkadaşı Mauro Icardi'ye gönlünü kaptıran Wanda, uzun süredir Arjantinli futbolcuyla evli.Wanda'nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli fazla.

FOTOĞRAFLARI YASAKLANMIŞTI

Instagram, daha önce Wanda'nın cesur pozlarına engel koymuştu.

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Ancak Wanda bunları pek umursamıyor. 34 yaşındaki güzel menajerin havuz başından yaptığı paylaşıma etkileşim yağdı. 8 milyon takipçili Wanda, 20 dakika içinde tam 97 bin beğeni aldı.

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Wanda Nara
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