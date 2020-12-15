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Wanda Nara bu sefer de banyoda çıplak poz verdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.12.2020 18:03 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından banyo yaparken çektirdiği üstsüz pozunu paylaştı. Nara'nın bu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı.

Wanda Nara bu sefer de banyoda çıplak poz verdi

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız furbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, yine gündem oldu.Daha önce atın üstünde verdiği çıplak poz ile adından söz ettiren Arjantinli model, şimdi de kişisel sosyal medya hesabından banyo yaparken çektirdiği üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Wanda Nara'nın bu paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.34 yaşındaki güzel model, geçtiğimiz günlerde çırılçıplak şekilde kamera karşısına geçip atın üzerinde verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

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Instagram'da 7 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Nara'nın bu cesur paylaşımlarına da takipçileri kayıtsız kalmamış ve binlerce beğeni gönderip yorum yapmışlardı.

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