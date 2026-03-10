Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli paylaşım! Öyle bir isimle görüştü ki...

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardinin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli televizyon ve sosyal medya fenomeni, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile çektirdiği bir fotoğrafı “Sizi yeniden görmek güzel, mister.” notuyla takipçileriyle paylaştı.

ICARDI-SPALETTI KRİZİ GÜNDEME GELDİ

Bu buluşma, futbolda yıllar önce yaşanan gerginliği yeniden gündeme taşıdı. 2019 yılında, o dönem Inter Milan forması giyen Icardi ile Spalletti arasında büyük bir kriz yaşanmıştı.

Krizin odak noktasında, hem oyuncunun eşi hem de menajeri olan Nara’nın televizyon programlarında yaptığı açıklamalar bulunuyordu. Arjantinli isim, Inter kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamış, ancak bu sözler kulüp içinde rahatsızlık yaratmıştı.

AYRILIK SÜRECİNİ BAŞLATAN OLAY

Spalletti, yaşananların ardından Icardi’den takım arkadaşlarından özür dilemesini istemiş; ancak oyuncu bunu kabul etmeyince kaptanlık pazubandı elinden alınmıştı. Bu olay, Icardi’nin Inter’den ayrılarak Paris Saint-Germain’e transfer olmasına giden sürecin fitilini ateşlemişti.

Şimdi Galatasaray formasıyla sahalarda boy gösteren Icardi’nin eski eşi Nara ile Spalletti’nin yıllar sonra verdiği bu kare, futbol kamuoyunda sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle 2019’daki kriz göz önüne alındığında, paylaşımın futbol dünyasında yeniden tartışılacağı öngörülüyor.