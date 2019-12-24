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Wanda Nara'dan olay cinsel ilişki itirafı ve Lukaku açıklaması

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
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Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunurken, Inter'in yeni golcüsü Romelu Lukaku'yu da eleştirdi.

PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"MAÇTAN ÖNCE ASLA SEKS YAPMAYIZ"

Arjantinli model, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum. Icardi'nin başarısın altında yatan en önemli faktör profesyonelliği. Mesela maçtan önce asla seks yapmayız. Sadece maçtan sonra ve o da maç iyi giderse. Eğer mağlup olmuşlarsa yüzüme bile bakmak istemiyor. O, gerçek bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

"LUKAKU, ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ŞİMDİ TELEVİZYONDAN İZLEYECEK"

Bu arada Wanda Nara, Mauro Icardi'den sonra Inter'in yeni golcüsü olan Romelu Lukaku'nun performansını da eleştirdi. Nara, "Lukaku'nun büyük maçlarda da sahneye çıktığını görmek güzel olur. Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratamadı, şimdi televizyondan izleyecek. Inter'ın son 9 numarasının (Icardi) 150 golü var" şeklinde konuştu. Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 gol atarken, Icardi ise PSG'de 5 kez ağları sarstı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi Romelu Lukaku Inter PSG

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