Wanda Nara, dekolte olayını biraz abarttı! Son paylaştığı fotoğraf Galatasaray taraftarının yüreğini hoplattı...

Süper Lig'in en önemli golcülerinden biri olan Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın paylaşımı yıldız golcüyü gündeme getirmeye devam ediyor. Attığı gollerden çok eski eşi sayesinde manşetlerden düşmeyen Icardi için yeni aşk iddiaları gündeme gelmişti. Instagram paylaşımlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Wanda Nara bu kez dekolte olayını biraz abarttı...

GALATASARAY TARAFTARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Instagram'da fenomen olan Wanda Nara yaptığı son paylaşımla Galatasaray taraftarının adeta yüreğini hoplattı. Derin kasık dekoltesiyle verdiği pozu paylaşan Wara'nın fotoğrafına kısa süre içinde binlerce yorum yağdı.

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