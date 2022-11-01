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Wanda Nara, dekolte olayını biraz abarttı! Son paylaştığı fotoğraf Galatasaray taraftarının yüreğini hoplattı...

01.11.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek hoplattı. Icardi ile özel yaşamıyla sürekli gündeme gelen Wanda Nara'nin kasık dekoltesi Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini topladı.

Wanda Nara, dekolte olayını biraz abarttı! Son paylaştığı fotoğraf Galatasaray taraftarının yüreğini hoplattı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in en önemli golcülerinden biri olan Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın paylaşımı yıldız golcüyü gündeme getirmeye devam ediyor. Attığı gollerden çok eski eşi sayesinde manşetlerden düşmeyen Icardi için yeni aşk iddiaları gündeme gelmişti. Instagram paylaşımlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Wanda Nara bu kez dekolte olayını biraz abarttı...

GALATASARAY TARAFTARI BEĞENİ YAĞDIRDI

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Instagram'da fenomen olan Wanda Nara yaptığı son paylaşımla Galatasaray taraftarının adeta yüreğini hoplattı. Derin kasık dekoltesiyle verdiği pozu paylaşan Wara'nın fotoğrafına kısa süre içinde binlerce yorum yağdı.

İŞTE O FOTOĞRAF

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