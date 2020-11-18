Wanda Nara: Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum

PSG forması giyen Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, takipçilerinin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara yanıt verdi.Aynı zamanda modellik de yapan Nara, bir takipçisinin "Mauro seni kıskanıyor mu?" sorusuna, "Sanmıyorum. Peki ben Mauro'yu kıskanıyor muyum? Şimdiye kadar onu kıskanmamı gerektirecek hiçbir koz vermedi bana" şeklinde yanıt verdi.

34 yaşındaki Nara bir başka takipçisinin "Yüzünde estetik var mı?" sorusuna ise, "Yüzümde hiçbir ameliyat yok, estetik yaptırmadım. İnsanların beni Instagram filtreleriyle görmesi güldürüyor ve hemen ameliyat olduğumu sanıyorlar. Fakat şırınga görür görmez tansiyonumun düştüğünü bilmiyorlar ki" diyerek yanıtladı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Takipçilerinin sorularına yanıt verdikten birkaç saat sonra Wanda Nara, paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla dikkatleri üzerinde tutmayı başardı.34 yaşındaki menajer ve model tüm dünyada artan koronavirüs vakaları sonrası paylaştığı fotoğrafa "Yeniden karantina altındayım" mesajını yazdı.Nara'nın fotoğrafı, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.



