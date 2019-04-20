Wanda Nara Icardi'nin kız kardeşini mahkemeye verdi

Inter'le sözleşme yenilemek için astronomik rakamlar isteyen Mauro Icardi'nin hem eşi, hem de menajeri olan Wanda Icardi, yıldız futbolcunun kadro dışı kalmasına neden olan süreçte başrolu oynamıştı.

Arjantinli yıldız krizin ortasında kaldı

Wanda Icardi'nin son hamlesi ise Icardi ailesini oldukça karıştıracağa benziyor! İşte detaylar...

Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana, Mauro'nun Wanda Nara ile birlikte olmasına en baştan karşı çıkanlardan...

Ivana Icardi daha önce İtalya ve Arjantin’de televizyon programlarına katılmış ve Wanda Nara’nın yeğenlerini kendisine göstermediğini öne sürmüştü.

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Maxi'den ayrılarak Mauro ile evlenen Wanda Nara'nın ailede olmasını istememişti.

İkili, aralarındaki husumeti sosyal medyaya taşımış ve Twitter’da atışmışlardı.

Ivana Icardi bu tarz, "hastalıklı" kafa yapısında olan birinin ailelerinde yeri olmadığını dile getirmişti.

Wanda Nara, Ivana Icardi’yi ismini şöhret ve para kazanmak için kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Ivana'ya daha önce de benzer ithamlarda bulunan paylaşımlar yapmış ve Ivana bunları çocukça bulduğunu söylemişti...

2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadığı için kaptanlığı elinden alınan ve kadro dışı bırakılan Mauro Icardi 3 Nisan’da oynanan Genoa maçında sahalara dönmüş ve ağları havalandırmıştı.