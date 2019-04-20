Wanda Nara Icardi'nin kız kardeşini mahkemeye verdi

Inter'le sözleşme yenilemek için astronomik rakamlar isteyen Mauro Icardi'nin hem eşi, hem de menajeri olan Wanda Icardi, yıldız futbolcunun kadro dışı kalmasına neden olan süreçte başrolu oynamıştı.
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