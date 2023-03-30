Wanda Nara ile barışan yıldız golcü Mauro Icardi, Okan Buruk'a gol sözü verdi!

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, şu ana kadar Sarı-Kırmızılıl formayla çıktığı 14 maçta 9 golün yanı sıra 6 asist yapma başarısı gösterirken, milli arayı da en iyi şekilde değerlendirebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

OKAN BURUK'A SÖZ VERDİ

Bulduğu her boşlukta bireysel olarak çalışmalarına devam eden yıldız golcü, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Wanda Nara ile tekrar barıştığını duyururken, oldukça moralli olduğu görünürken, ligin 27'nci haftasında oynanacak olan Adana Demirspor mücadelesi öncesi teknik direktör Okan Buruk'a gol sözü verdiği öğrenildi.

İdmanlardaki istekli görüntüsüyle de dikkat çeken Icardi, son olarak 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

WANDA NARA İLE TATİL YAPTI

Öte yandan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde barıştığı Wanda Nara ile Arjantin'de buluşup ufak bir tatil yapmıştı. Barıştığı eşine pahalı bir saat hediye eden Arjantinli golcünün, aile içi sorunlarını çözdüğü için mutlu olduğu görüldü.



