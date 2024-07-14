Wanda Nara ile boşanacağı söylenen Icardi gündemde! Simge "En yakışıklı futbolculardan" deyince sosyal medya yıkıldı

Galatasaray’ın yıldızı Icardi özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile sürpriz şekilde ayrılan Mauro Icardi günlerdir konuşuluyor.

Wanda Nara ayrılık kararını açıkladıktan sonra sosyal medyada Icardi’yi takipten çıkmıştı.

Wanda Nara "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." diyerek ayrılığı duyurmuştu.

Wanda Nara'nın açıklamaları sonrası Aşkın Olayım şarkısıyla sık sık gündeme gelen Simge'ye gözler çevrildi. Her hareketi olay olan Simge'nin Icardi hakkındaki sözleri dikkat çekti.

SİMGE'YE YORUM YAĞDI

"İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır" diyen Simge kendini tutamadı.



Icardi için "Yakışıklı şarkıcı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli, gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri" diyen Simge sosyal medyayı salladı.

Simge'nin sözlerini duyanlar "Tüm tuşlara basıyor", "Şimdi değilse ne zaman", "Wanda peşini bırakmaz", "Kadın yürümüyor koşuyor" yorumlarında bulundu.



