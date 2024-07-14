MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wanda Nara ile boşanacağı söylenen Icardi gündemde! Simge "En yakışıklı futbolculardan" deyince sosyal medya yıkıldı

Wanda Nara ile boşanacağı söylenen Icardi gündemde! Simge "En yakışıklı futbolculardan" deyince sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wanda Nara'nın Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamasının ardından Galatasaray'ın golcüsü gündem oldu. Özel hayatıyla gündemde olan Icardi'ye sık sık Simge yakıştırması yapılıyordu. Tam bu günlerde Simge de Icardi yorumu yapınca sosyal medya yıkıldı.

Wanda Nara ile boşanacağı söylenen Icardi gündemde! Simge "En yakışıklı futbolculardan" deyince sosyal medya yıkıldı

Galatasaray’ın yıldızı Icardi özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile sürpriz şekilde ayrılan Mauro Icardi günlerdir konuşuluyor.

Wanda Nara ayrılık kararını açıkladıktan sonra sosyal medyada Icardi’yi takipten çıkmıştı.

Wanda Nara "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." diyerek ayrılığı duyurmuştu.

3653890_301337f6598d6d44f37a6673f7a3ef8c_640x640

Wanda Nara'nın açıklamaları sonrası Aşkın Olayım şarkısıyla sık sık gündeme gelen Simge'ye gözler çevrildi. Her hareketi olay olan Simge'nin Icardi hakkındaki sözleri dikkat çekti.

SİMGE'YE YORUM YAĞDI

"İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır" diyen Simge kendini tutamadı.

sdsf
Icardi için "Yakışıklı şarkıcı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli, gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri" diyen Simge sosyal medyayı salladı.

Simge'nin sözlerini duyanlar "Tüm tuşlara basıyor", "Şimdi değilse ne zaman", "Wanda peşini bırakmaz", "Kadın yürümüyor koşuyor" yorumlarında bulundu.

Express
Bülent Şakrak ile boşanıp yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi aşka geldiBülent Şakrak ile boşanıp yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi aşka geldi
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara mauro icardi wanda nara
En Çok Okunan Haberler
Donald Trump'a suikast girişimi! Mitingde konuşma yaptığı sırada açılan ateşle yaralandı!

Donald Trump'a suikast girişimi! Mitingde konuşma yaptığı sırada açılan ateşle yaralandı!

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama!

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama!

Elektrik akımı faciası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Elektrik akımı faciası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İlk kez açık açık söylediler: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

İlk kez açık açık söylediler: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

Bülent Şakrak ile boşanıp yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi aşka geldi

Bülent Şakrak ile boşanıp yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi aşka geldi

Emekli aylığında yüzde 30 farka neden olacak! Dikkat çeken dilekçe detayı! Takvimlerinizde o tarihi işaretleyin

Emekli aylığında yüzde 30 farka neden olacak! Dikkat çeken dilekçe detayı! Takvimlerinizde o tarihi işaretleyin

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.