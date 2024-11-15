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  4. Wanda Nara ile Icardi arasındaki kriz bitmezken Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım! Külot modasına uydu sosyal medyada yorum yağdı! 'Gelinlik provası gibi'

Wanda Nara ile Icardi arasındaki kriz bitmezken Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım! Külot modasına uydu sosyal medyada yorum yağdı! 'Gelinlik provası gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 12:28
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Galatasray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki kriz hiç bitmiyor. Ev basma, gözaltı iddiaları derken ünlü çift her adımıyla olay oluyor. Wanda Nara'nın yeni sevgilisi ile sürekli görülmesinin ardından Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Simge Sağın'ı sosyal medyadan takibe almıştı. Sağın ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Wanda Nara ile Icardi arasındaki kriz bitmezken Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım! Külot modasına uydu sosyal medyada yorum yağdı! 'Gelinlik provası gibi'

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, yeniden ayrılık kararı aldı. İlişkileri boyunca sık sık inişler ve çıkışlar yaşayan çift, bu kez boşanmanın eşiğine geldi.

Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi üzerine ilişkide yeni krizler patlak verdi. Tüm bu yaşananların ardından alyansını çıkartan Icardi, Wanda Nara'yı sosyal medya hesaplarından da sildi.

WANDA ICARDİ

Son olarak Wanda Nara'nın evini bastığı ve gözaltına alındığı iddia edilen Icardi, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı ünlü şarkıcı Simge Sağın'ı sosyal medyadan takibe almıştı.

icardi simge

CESUR TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Icardi ile takipleşmesinin ardından her paylaşımı olay olan Simge Sağın son karesiyle dikkat çekti. Beyazlar içerisinde ayna karşısında poz veren ünlü şarkıcı tülden tarzı ile dikkat çekti.

simge sağın

YORUM YAĞDI

Adeta külot modasına uyan Simge Sağın'ın bu karesine sosyal medyada; 'gelinlik provasına başlamış', 'giyinmeyi unutmuş', 'sanırım giyinmek üzereydi', 'gittikçe Wanda Nara'ya benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Wanda Nara Simge Sağın icardi
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