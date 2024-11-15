Wanda Nara ile Icardi arasındaki kriz bitmezken Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım! Külot modasına uydu sosyal medyada yorum yağdı! 'Gelinlik provası gibi'

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, yeniden ayrılık kararı aldı. İlişkileri boyunca sık sık inişler ve çıkışlar yaşayan çift, bu kez boşanmanın eşiğine geldi.

Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi üzerine ilişkide yeni krizler patlak verdi. Tüm bu yaşananların ardından alyansını çıkartan Icardi, Wanda Nara'yı sosyal medya hesaplarından da sildi.

Son olarak Wanda Nara'nın evini bastığı ve gözaltına alındığı iddia edilen Icardi, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı ünlü şarkıcı Simge Sağın'ı sosyal medyadan takibe almıştı.

CESUR TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Icardi ile takipleşmesinin ardından her paylaşımı olay olan Simge Sağın son karesiyle dikkat çekti. Beyazlar içerisinde ayna karşısında poz veren ünlü şarkıcı tülden tarzı ile dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Adeta külot modasına uyan Simge Sağın'ın bu karesine sosyal medyada; 'gelinlik provasına başlamış', 'giyinmeyi unutmuş', 'sanırım giyinmek üzereydi', 'gittikçe Wanda Nara'ya benziyor' gibi yorumlar yapıldı.