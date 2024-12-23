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Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Sivasspor Keita Balde ile yollarını ayırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 15:35
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Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve eski eşi Simona Guatieri tarafından Wanda Nara’yla yasak aşk yaşadığı da öne sürülen Keita Balde ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Sivasspor Keita Balde ile yollarını ayırdı
Keita Balde

Keita Balde

SEN Senegal
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Sivasspor’da istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağı haline gelen Keita Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya’ya gitti. Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi. Sivasspor yönetimi ise Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

YASAK AŞK İDDİASIYLA GÜNDEMDEYDİ

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Diğer yandan Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde’nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Sivasspor galatasaray
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