Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

PSG'de forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Seksi model, bu kez de sosyal medya hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde 400 binden fazla beğeni aldı. Wanda Nara'nın Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunuyor.
Correiro Dello Sport'a konuşan Nara, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum." demişti.
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