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  4. Wanda Nara Mauro Icardi'yi aldattı mı? "Biz asla ayrılmayacağız"

Wanda Nara Mauro Icardi'yi aldattı mı? "Biz asla ayrılmayacağız"

13.10.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara eşini rapçi L-Gante ile aldattığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Wanda Nara ayrıca kocasının maaşının çok iyi olduğunu da söyledi.

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, İtalyan basınından Oggi'ye önemli açıklamalarda bulundu. "Mauro'nun maaşı mükemmel. (Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro kazanıyor)" diyen Wanda Nara aldatma iddialarıyla gündemdeydi.

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Wanda Nara, Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" diye konuştu.

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