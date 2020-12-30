Wanda Nara, Maxi Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmıştı! Detaylar ortaya çıktı!

Verdiği cesur pozlarla 2020 yılında adından sıkça söz ettiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin model eşi Wanda Nara, yıllar önceki aldatma olayıyla yine gündem oldu.Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evliyle Mauro Icardi ile aşk yaşayan güzel modelin yasak aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İngiliz basınına konuşan bir Arjantinli futbolcu, Icardi-Wanda Nara aşkıyla ilgili, "Arjantin muhtemelen futbol konusunda en tutkulu ülkedir, bu nedenle Icardi milli takım arkadaşının eşiyle bir araya gelip üç çocuğunu yanına aldığında, taraftarlar tiksindi ve o zamandan beri sorunlara neden oldu. Wanda, ülkede pek sevilmiyor ama bu durumu umursamıyor. Göz alıcı hayatını sergilemeye devam ediyor. Giyinme dolabında tasarımcı ayakkabıları ve çantalarıyla çevrili ve özel jetle seyahat eden çıplak resimlerini yayınlıyor" ifadelerini kullandı.

"UTANMADAN YANIMA OTURDU"

Otobiyografinde olayı anlatan Icardi, Wanda ile ilk olarak 2013 yılında Maxi Lopez ile 3 çocuğunun da bulunduğu bir tatile çıktığını söyledi.Güzel modelin kendisini tekne gezisine davet ettiğini dile getirip "Teknenin ikinci katında yalnızken, kanepede uzanıp biraz reggae dinlerken, Wanda birdenbire geldi ve utanmadan yanıma oturdu. O sırada Lopez ile ilişkisi bitiyordu" ifadelerini kullandı.