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Wanda Nara mayosuyla havuza girdi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile keyif anları dikkat çekti...

25.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajerliğini yapan hayat arkadaşı Wanda Nara mayosuyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray Arjantinli golcü için tüm imkanlarını seferber ederken Mauro Icardi ve Wanda Nara yaz aylarının keyfini çıkarıyor. Ünlü çiftin havuza girdiği paylaşım sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara mayosuyla havuza girdi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile keyif anları dikkat çekti...

Kiralık oynadığı geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, hayat arkadaşı Wanda Nara ile birlikte verdiği pozla gündem oldu. Galatasaray Mauro İcardi'nin bonservisini almak için tüm imkânlarını seferber ederken ünlü çiftten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mauro Icardi, Wanda Nara

MAURO ICARDİ VE WANDA NARA'DAN OLAY POZ!

Wanda Nara dikkat çeken mayosuyla havuza girdi.

Mauro Icardi, Wanda Nara

Arjantinli model ve futbol menajeri Wanda Nara'nın paylaşımını Mauro İcardi da paylaştı.

Mauro Icardi, Wanda Nara

Brezilya'da tatilde olan ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı.

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