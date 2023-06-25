Wanda Nara mayosuyla havuza girdi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile keyif anları dikkat çekti...

Kiralık oynadığı geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, hayat arkadaşı Wanda Nara ile birlikte verdiği pozla gündem oldu. Galatasaray Mauro İcardi'nin bonservisini almak için tüm imkânlarını seferber ederken ünlü çiftten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MAURO ICARDİ VE WANDA NARA'DAN OLAY POZ!

Wanda Nara dikkat çeken mayosuyla havuza girdi.

Arjantinli model ve futbol menajeri Wanda Nara'nın paylaşımını Mauro İcardi da paylaştı.

Brezilya'da tatilde olan ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı.

