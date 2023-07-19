Wanda Nara'nın sağlık durumu sonrası gelişi ertelenen Icardi, Okan Buruk ile görüşmesinde hüngür hüngür ağladı!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, özellikle Icardi konusunda gelecek müjdeli haber dört gözle beklenirken, golcü oyuncunun eşinin yaşadığı sağlık problemleri herkesi üzmüştü.

Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de bulunan Icardi ailesinin İstanbul'a gelişi yapılacak test sonuçlarına göre belli olması beklenirken, Zeki Uzundurukan katıldığı bir programda golcü oyuncu ile Okan Buruk arasında gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını aktardı.

"ICARDI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI"

Uzundurukan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek'in sonuna kadar seferber olması, Erden Timur'un ambulans uçak göndermeye hazır olduğunu söylemesi, Okan Buruk'un sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve kafan rahat olduğunda beklediklerini söylemesi sonrasında Icardi de hüngür hüngür ağlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR HAKLI OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI"

Öte yandan Uzundurukan "Icardi, 'Hiçbir takımda bana böyle değer verilmedi. Para yerine Galatasaray'ı tercih etmekte ne kadar haklı olduğum bir kez daha ortaya çıktı. Bir an önce bu belirsizlik bitsin, kafamız rahat olsun. Galatasaray'ıma dönmek istiyorum' diyor. Sonuçlardan sonra Icardi ailesi hep birlikte İstanbul'a gelecek." ifadelerini kullandı.

