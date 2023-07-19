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Wanda Nara'nın sağlık durumu sonrası gelişi ertelenen Icardi, Okan Buruk ile görüşmesinde hüngür hüngür ağladı!

19.07.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, transferin en merak edilen ismi olan Mauro Icardi konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, özellikle Icardi konusunda gelecek müjdeli haber dört gözle beklenirken, golcü oyuncunun eşinin yaşadığı sağlık problemleri herkesi üzmüştü.

Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de bulunan Icardi ailesinin İstanbul'a gelişi yapılacak test sonuçlarına göre belli olması beklenirken, Zeki Uzundurukan katıldığı bir programda golcü oyuncu ile Okan Buruk arasında gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını aktardı.

"ICARDI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI"

Mauro_Icardi_Galatasaray

Uzundurukan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek'in sonuna kadar seferber olması, Erden Timur'un ambulans uçak göndermeye hazır olduğunu söylemesi, Okan Buruk'un sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve kafan rahat olduğunda beklediklerini söylemesi sonrasında Icardi de hüngür hüngür ağlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR HAKLI OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI"

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Öte yandan Uzundurukan "Icardi, 'Hiçbir takımda bana böyle değer verilmedi. Para yerine Galatasaray'ı tercih etmekte ne kadar haklı olduğum bir kez daha ortaya çıktı. Bir an önce bu belirsizlik bitsin, kafamız rahat olsun. Galatasaray'ıma dönmek istiyorum' diyor. Sonuçlardan sonra Icardi ailesi hep birlikte İstanbul'a gelecek." ifadelerini kullandı.

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