Wanda Nara'nın yeni sevgilisiyle öpüşme görüntüleri gündem olmuştu! Icardi ile ilgili 'ayrılık' açıklaması

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra çift yeniden barışmıştı.

Çift yeniden ayrıldı. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülendi.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞMÜŞTÜ!

Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine dün alyansı atmıştı. Bundan saatler sonra da Nara, misillemede bulunarak açtığı canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

"AYRIYIM VE İSTEDİĞİM KİŞİYLE OLMAKTA ÖZGÜRÜM"

Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrılmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Nara, 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında şunları söyledi;

"Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle olmakta özgürüm. Her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Çocuklarımın masraflarını tek başıma karşılıyorum. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor.

Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum.

Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim."