Wanda Nara oğlunu Galatasaray'a transfer etti!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki nedeniyle gündemden düşmeyen Arjantinli golcü Mauro Icardi performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, bu düşük performansa sebep olarak eşi Wanda Nara gösteriliyordu.

Ayrılık sürecinde olduğu eşi ile ciddi problemler yaşayan Icardi'nin bu performansına sebep olarak Wanda Nara gösterilmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarlar 35 yaşındaki Arjantinli modele tepki gösterirken, aynı zamanda menajerlik görevi de yürüten Nara'dan flaş bir hamle geldi.

OĞLU GALATASARAY'DA!

Buna göre; Wanda Nara, ilk eşi Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez'i Galatasaray U14 takımına transfer etti.

Genç futbolcu adayı Valentino Lopez, Wanda Nara'nın Türkiye'den ayrılmasına rağmen üvey babası Mauro Icardi ile İstanbul'da kalarak sarı kırmızılı takımın altyapısına başladı.

"BENİM OLMAYAN 3 ÇOCUĞA..."

Icadi, daha önceki açıklamasında "Benim nasıl bir baba olduğumu zaten biliyorsunuz ve benim olmayan üç çocuğa nasıl davrandığımı zaten biliyorsunuz." diyerek çocukları arasında ayrım yapmadığını vurgulamıştı.

Genç futbolcu adayı da Icardi ile birlikte Galatasaray'da kalarak hayatına bu şekilde bir yön vermiş oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Yaşanan bu duruma Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.



