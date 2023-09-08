Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin özel hayatı ve eşinin paylaşımları da gündemden düşmüyor.

Daha önce Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla lüks villalarını paylaşarak dikkat çekmişti.

Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin Euro olduğu öğrenilmiş ve evin detayları gündem olmuştu.

Seksi pozlarıyla tanınan Nara şimdi de Icardi ve Muslera'yı İstanbul'a getiren özel uçağın içinden paylaşım yaptı. Özel yatak odaları ve hobi alanı bulunan uçak sosyal medyada dikkat çekti.

Wanda Nara'nın ucağın lüks detaylarını paylaşmasına "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları geldi.



