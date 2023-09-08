MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı

Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı

08.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın futbolcularından Icardi ve Muslera aileleriyle Milano'dan İstanbul'a döndü. Seksi pozlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara özel uçaklarının içini paylaştı. Lüks detaylara sahip özel uçak görenleri şoke etti.

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin özel hayatı ve eşinin paylaşımları da gündemden düşmüyor.

Daha önce Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla lüks villalarını paylaşarak dikkat çekmişti.

Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin Euro olduğu öğrenilmiş ve evin detayları gündem olmuştu.

Seksi pozlarıyla tanınan Nara şimdi de Icardi ve Muslera'yı İstanbul'a getiren özel uçağın içinden paylaşım yaptı. Özel yatak odaları ve hobi alanı bulunan uçak sosyal medyada dikkat çekti.

1

Wanda Nara'nın ucağın lüks detaylarını paylaşmasına "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları geldi.

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama... Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldıSkandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldı
MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı!MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı!
İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi muslera uçak sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.