Wanda Nara sınırları yıktı geçti! At üzerinde çırılçıplak poz verdi

Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunan Nara, bir gün arayla iki benzer fotoğrafı paylaştı.İlk paylaştığı fotoğrafta atın yanında yarı çıplak poz veren Nara, bir diğer fotoğrafında ise çok daha cesur davrandı ve atın üstünde çırılçıplak bir şekilde kamera karşısına geçti.Nara'nın cesur paylaşımları yüz binlerce beğeni alırken, takipçileri fotoğraflara binlerce de yorum yazdı.

Efsane futbolcu Maradona'nın ölümünün ardından Arjantinli aktris Mirtha Legrand, Wanda Nara ile Maradona'nın iki yıl önce bir otel odasında sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiği iddiasını yeniden gündeme taşımış ve tüm dünyayı şaşkına çevirmişti.



