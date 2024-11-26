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  4. Icardi ile sorunlar yaşayan Wanda Nara sınırları zorluyor! Son pozlarına yorum yağdı: Makyajsız halini de gördük!

Icardi ile sorunlar yaşayan Wanda Nara sınırları zorluyor! Son pozlarına yorum yağdı: Makyajsız halini de gördük!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.11.2024 07:12
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Icardi ile ayrılık sürecinde yaptıklarıyla gündeme gelen Wanda Nara durmuyor! Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken Wanda Nara'ya takipçileri makyajsız halini hatırlattı.

Icardi ile sorunlar yaşayan Wanda Nara sınırları zorluyor! Son pozlarına yorum yağdı: Makyajsız halini de gördük!

Wanda Nara, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük olan ünlü şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

İkilinin samimi ve sarmaş dolaş görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme gelmişti.

Wanda Nara'nın, Icardi ile olan boşanma sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise, 77 milyon euroluk servetin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak talep etmesiydi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sıkça gündeme gelen Wanda Nara, son olarak yarı çıplak pozları ile yine büyük yankı uyandırdı. Paylaşımlarındaki cesur ve dikkat çekici fotoğraflar, takipçileri arasında geniş yankı bulurken, takipçilerden yorumlar da gecikmedi.

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Makyajsız hali dillere düştü! Görenler 'Aynı İzzet Altınmeşe' dedi Makyajsız hali dillere düştü! Görenler 'Aynı İzzet Altınmeşe' dedi

Geçtiğimiz hafta Icardi'nin evine giden Wanda'yı Icardi ifşa etmişti. O anlarda Wanda Nara'nın makyajsız hali de dile düşmüştü.

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Wanda Nara'nın bu pozlarda yaptığı photoshop da dile düştü.

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Wanda'nın yarı çıplak pozlarını görenler "Çok fazla photoshop gerçek halini gördük", "Makyajsız halini de gördük bu sen değilsin", "5 çocuğun var bu ne?" yorumlarında bulundu.

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Wanda Nara Mauro Icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
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