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Icardi evine gelen Wanda Nara'yı paylaştı! Wanda Nara'nın makyajsız hali dillere düştü! Görenler 'Aynı İzzet Altınmeşe' dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.11.2024 12:25
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasında sular hiç durulmuyor. İkili arasındaki gerginlik her geçen gün daha da artıyor. Son olarak Icardi evine gelen Wanda Nara'yı paylaşmış ve '2 saat boyunca rahatsız etti' ifadelerini kullanmıştı. O paylaşımda Wanda Nara'nın makyajsız hali dikkat çekti ve görenler 'Aynı İzzet Altınmeşe' yorumlarında bulundu.

Icardi evine gelen Wanda Nara'yı paylaştı! Wanda Nara'nın makyajsız hali dillere düştü! Görenler 'Aynı İzzet Altınmeşe' dedi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi son dönemde özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Evliliklerinde büyük kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor.

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Son olarak Icardi evine gelen Wanda Nara'yı paylaşmış ve "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti." ifadelerini kullanmıştı.

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Icardi'nin paylaşımına ise Wanda Nara, "Avukatlara söyleyerek; gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum. Tek başıma gelmemiştim." notunu düşerek bavulunun fotoğrafını yayınladı.

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MAKYAJSIZ HALİ DİLLERE DÜŞTÜ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ikili yine ilişkileriyle kafaları karıştırmayı başardı. Bu paylaşımlarda Wanda Nara'nın makyajsız olması dikkat çekti ve Wanda Nara'nın bu hali sosyal medyanın diline düştü.

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GÖRENLER HEP AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Wanda Nara için 'Aynı İzzet Altınmeşe', 'İzzet Altınmeşe daha güzel', 'İzzet ağabeye hakaret sayarız', 'İzzet Altınmeşe en azından sempatik' gibi yorumlar yapıldı.

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Wanda Nara İzzet Altınmeşe icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
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