Wanda Nara tek telefonla Fenerbahçe'ye transfer yaptı! Galatasaray taraftarını şaşırtan hamle...

Fenerbahçe, Boca Juniors ile transferde anlaşmasının ardından Medina'yı kısa süre içinde ikna etti.

WANDA NARA DEVREYE GİRDİ

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'yı arayan Medina'nın eşi, Türkiye hakkında Wanda Nara'dan bilgiler aldı. İstanbul'u öve öve bitiremeyen Wanda Nara, Medina'nın Türkiye'ye gelmesini tavsiye etti. Wanda Nara'nın bu tavsiyesi üzerine Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Medina kısa süre içinde imzayı atacak.

15 MİLYON DOLAR

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, Boca'ya 15 milyon dolar ödeme yapacak. Boca, Medina'nın sonraki satışından da %20 pay alacak.