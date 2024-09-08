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Wanda Nara tek telefonla Fenerbahçe'ye transfer yaptı! Galatasaray taraftarını şaşırtan hamle...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.09.2024 14:27
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Fenerbahçe, transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı Cristian Medina'nın detayları ortaya çıktı. Arjantinli oyuncunun eşi, Türkiye'den tanıdığı Wanda Nara'ya telefon açtığı öğrenildi. Wanda Nara'nın Türkiye'yi tavsiye etmesi üzerine Medina, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Wanda Nara tek telefonla Fenerbahçe'ye transfer yaptı! Galatasaray taraftarını şaşırtan hamle...

Fenerbahçe, Boca Juniors ile transferde anlaşmasının ardından Medina'yı kısa süre içinde ikna etti.

WANDA NARA DEVREYE GİRDİ

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Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'yı arayan Medina'nın eşi, Türkiye hakkında Wanda Nara'dan bilgiler aldı. İstanbul'u öve öve bitiremeyen Wanda Nara, Medina'nın Türkiye'ye gelmesini tavsiye etti. Wanda Nara'nın bu tavsiyesi üzerine Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Medina kısa süre içinde imzayı atacak.

15 MİLYON DOLAR

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22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, Boca'ya 15 milyon dolar ödeme yapacak. Boca, Medina'nın sonraki satışından da %20 pay alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara fenerbahçe galatasaray
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