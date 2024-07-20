SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Wanda Nara'ya babasından şok haber! Gözaltına alındı, tutuklanabilir...

Wanda Nara'ya babasından şok haber! Gözaltına alındı, tutuklanabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Wanda Nara'ya babasından şok haber! Gözaltına alındı, tutuklanabilir...

Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra moralinin bir hayli bozuk olduğu bilinen Wanda Nara'ya bir darbe de babasından geldi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

KOMŞULAR POLİSİ ARADI, GÖZALTINA ALINDI

GS7czb1X0AAej3B

Arjantin medyasında yer alan haberde; 67 yaşındaki Andres Nara, 35 yaşındaki eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Daha önce de tartışma yaşadıkları öğrenilen çiftin ayrılma aşamasında olduğu aktarıldı.

TUTUKLANABİLİR

Wanda Nara'nın babasının, ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanma ihtimalinin olduğu ifade edildi. Andres Nara'nın başka bir kadınla da birlikte olduğu ve yazışmalarının geçen hafta sızdırıldığı hatırlatıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Juventus'a Kenan Yıldız şoku!Juventus'a Kenan Yıldız şoku!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı geldi!

Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı geldi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belirlendi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belirlendi!

Fenerbahçe'de Mourinho'nun keyfini kaçıracak gelişme!

Fenerbahçe'de Mourinho'nun keyfini kaçıracak gelişme!

Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızının üstünü çizdi!

Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızının üstünü çizdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.