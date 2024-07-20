Wanda Nara'ya babasından şok haber! Gözaltına alındı, tutuklanabilir...

Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra moralinin bir hayli bozuk olduğu bilinen Wanda Nara'ya bir darbe de babasından geldi.

KOMŞULAR POLİSİ ARADI, GÖZALTINA ALINDI

Arjantin medyasında yer alan haberde; 67 yaşındaki Andres Nara, 35 yaşındaki eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Daha önce de tartışma yaşadıkları öğrenilen çiftin ayrılma aşamasında olduğu aktarıldı.

TUTUKLANABİLİR

Wanda Nara'nın babasının, ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanma ihtimalinin olduğu ifade edildi. Andres Nara'nın başka bir kadınla da birlikte olduğu ve yazışmalarının geçen hafta sızdırıldığı hatırlatıldı.