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Wanda Nara yeni klibini duyurdu! Icardi ile ateşli sahneleri olay oldu: "Yenge bir sakin olsan..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.04.2024 07:54
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Galatasaray'ın golcüsü Icardi kadar eşi Wanda Nara da gündemden düşmüyor. 25 Nisan'da yeni klibini yayınlayacağını duyuran Wanda Nara'nın klip tanıtımında Icardi ile ateşli anları sosyal medyayı da salladı.

Wanda Nara yeni klibini duyurdu! Icardi ile ateşli sahneleri olay oldu: "Yenge bir sakin olsan..."

Galatasaray'da top koşturan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi kadar eşi Wanda Nara da adından söz ettiriyor.

Icardi'nin Türk hayranlarının sık sık 'yenge' diye hitap ettiği Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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25 Nisan'da yeni klibini yayınlayacağını bir paylaşımla duyuran Wanda Nara'nın klip tanıtımı sosyal medyayı salladı.

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Icardi ile ateşli sahnelerin yer aldığı klip tanıtımına Galatasaraylı Icardi fanları sessiz kalamadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya yorumlar gecikmedi.
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YORUMLAR EKSİK KALMADI

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Dizisi uzun sürmedi! Arka Sokaklar hamlesi... Dizisi uzun sürmedi! Arka Sokaklar hamlesi...
  • Yenge instagram'ı onlyfans olarak mı kullanıyorsun ya?
  • Yengecim sakin mi olsak ayıp oluyor yaa...
  • Abime saygımdan ateşli anlarda kapadım
  • Icardi gol gol gol...


Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara sosyal medya
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