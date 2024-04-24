Wanda Nara yeni klibini duyurdu! Icardi ile ateşli sahneleri olay oldu: "Yenge bir sakin olsan..."

Galatasaray'da top koşturan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi kadar eşi Wanda Nara da adından söz ettiriyor.
Icardi'nin Türk hayranlarının sık sık 'yenge' diye hitap ettiği Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
25 Nisan'da yeni klibini yayınlayacağını bir paylaşımla duyuran Wanda Nara'nın klip tanıtımı sosyal medyayı salladı.
Icardi ile ateşli sahnelerin yer aldığı klip tanıtımına Galatasaraylı Icardi fanları sessiz kalamadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya yorumlar gecikmedi.
İşte yapılan yorumlardan bazıları: