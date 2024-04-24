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Yeni dizisinin ekran macerası kısa sürdü! Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar hamlesi sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 07:20
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Şevket Çoruh'un eski eşi Günay Karacaoğlu ile birlikte başrolünde yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi için erken final kararı alındı. Dizinin final kararından sonra Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif gittiği ortaya çıktı. Ünlü ismin, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar hamlesi ise herkesi şaşırttı.

Yeni dizisinin ekran macerası kısa sürdü! Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar hamlesi sosyal medyayı salladı

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.

19. SEZON İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Projesi bitmeye hazırlanan Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldiği iddiası herkesi heyecanlandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayatını kaybeden usta yapımcı İlker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan Arka Sokaklar'ın 19. sezonunun çekilmesi için görüşmeler başladı.

Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yeni sezonu için Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'a teklif götürüldü. Yıllarca Arka Sokaklar'da yer alan Çoruh'a diziye dönmesi için bir kez teklif götürülünce oyuncu da görüşmelere başladı.

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16 sezon boyuncu dizide Mesut Komiser rolünü oynayan Şevket Çoruh'a daha önce de geri dönmesi için teklifler götürülmüştü.

'EMEKLİ OLDUM' DEMİŞTİ

Çoruh, "Ben artık Arka Sokaklar'dan emekli oldum" diyerek kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun dizinin resmi hesabını yeniden takip etmesi sosyal medyayı salladı.

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