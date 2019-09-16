WarnerMedia J.J. Abrams’a servet ödedi

Netflix ve rakipleri internet üzerindeki yayıncılık yarışı için ünlü oyuncuları ve yönetmenleri kendine bağlamaya çalışırken, WarnerMedia da bu yarıştan geri kalamadı.

Star Trek ve Star Wars serilerinin ve pek çok başarılı vizyon filmiyle dizinin yönetmeni J.J. Abrams bu anlaşmayla beraber 2024’e kadar sadece WarnerMedia için film yapacak.

WarnerMedia aslında bu parayı J.J. Abrams’ın sahsına vermiş değil. Ünlü yönetmenin kurduğu yapım şirketi Bad Robot ile anlaşma yapan Warner, böylece bu “hit makinesi” yapım şirketini kendine bağlamış oldu.

Anlaşma gereğince Bad Robot, HBO’nun dizileri dahil, WarnerMedia’ya bağlı tüm platformlar için diziler, filmler ve şovlar üretecek. Bu sözleşme aynı zamanda Netflix için de bir kayıp anlamına geliyor zira sinema ve TV dünyasının en üretken ve yaratıcı şirketi Bad Robot’un Netflix’e rakip içerek üretecek olması, platform için iyi bir haber değil.

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