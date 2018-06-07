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Warriors şampiyonluktan bir maç uzakta

NBA HABERLERİ  | 07.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Durant'in 43 sayı, 13 ribaunt, 7 asist ürettiği maçta, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 110-102 yenerek NBA final serisinde 3-0 öne geçti.

Warriors şampiyonluktan bir maç uzakta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers'ı 110-102 yenen Golden State Warriors, seriyi 3-0'a getirdi.

Cleveland Cavaliers, NBA final serisinin 3. maçında Golden State Warriors'ı konuk etti. İlk çeyreği 29-28 önde kapatan ev sahibi takım, soyunma odasına da 6 sayılık (58-52) üstünlükle gitti. 3. çeyrekteki etkili oyunuyla 83-81 öne geçen Warriors, karşılaşmayı 110-102 kazandı ve seride durumu 3-0 yaptı.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, yüzde 65,2 isabetle ürettiği 43 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Stephen Curry 11, Draymond Green, JaVale McGee ve Klay Thompson ise 10'ar sayı kaydetti.

Cavalierslı LeBron James 33 sayı, 11 asist, 10 ribauntla NBA finallerinde 10 "triple double"a ulaşan ilk oyuncu oldu. James ayrıca play-off'larda 110. kez 30 sayı barajını geçerek Michael Jordan'a ait rekoru kırdı.

Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı,13 ribaunt ve Rodney Hood 15 sayı, 6 ribauntla mücadele etti. Serinin 4. maçı, 9 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

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Golden State Warriors 122 - 103 Cleveland CavaliersGolden State Warriors 122 - 103 Cleveland Cavaliers
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Anahtar Kelimeler:
golden state warriors cleveland cavaliers NBA

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