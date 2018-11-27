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Washington Wizards, Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti

NBA HABERLERİ  | 27.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Washington Wizards, sahasında Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti.

Washington Wizards, Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti

NBA'e 7 maçla devam edildi. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle Houston Rockets'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sahasında Orlando Magic'i ağırlayan son şampiyon Golden State Warriors, rakibini 116-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Kevin Durant'in 49 sayı ürettiği Warriors'ta, Klay Thompson 29 sayıyla maçı tamamladı. Konuk ekipte ise Nikola Vucevic, 30 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşılaştı.

Konuk ekibin 102-95 kazandığı maçta 30 dakika süre alan Cedi Osman, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Cleveland Cavaliers'ta en skorer isim, 22 sayı üreten Kyle Korver olurken, Rodney Hood 20 sayıyla oynadı. Robert Covington'ın 24 sayı attığı Minnesota Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns 21 sayılık katkı sağladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 110-107

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 95-102

Washington Wizards-Houston Rockets: 135-131

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 107-108

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 107-124

Utah Jazz-Indiana Pacers: 88-121

Golden State Warriors-Orlando Magic: 116-110

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Anahtar Kelimeler:
Washington Wizards houston rockets NBA james harden

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