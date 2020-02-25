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Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Bradley Beal 55 sayı attı)

NBA HABERLERİ  | 25.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

NBA'de Milwaukee Bucks, uzatma sonunda deplasmanda Washington Wizards'ı 137-134 yendi. Bucks'ta Khris Middleton 40, Giannis Antetokounmpo 22, Eric Bledsoe 23 sayıyla oynadı. Wizards'da ise Bradley Beal'ın 55 sayısı galibiyete yetmedi.

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Bradley Beal 55 sayı attı)

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'lara kalmayı garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Wizards'ı 3 sayı farkla yenerek bu sezon 49. galibiyetini elde etti.

Khris Middleton 40 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynarken, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 14 ribaunt, Eric Bledsoe 23 sayı, 10 asist, Donte DiVincenzo 12 sayı, 10 ribuantla "double double" yaptı.

BRADLEY BEAL 55, ERSAN İLYASOVA 2 SAYI, 3 RİBAUNTLA OYNADI

Maçta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 sayı ve 3 ribauntla oynadı. Ev sahibi ekipte Bradley Beal'in 55, Shabazz Napier'in 27 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

FURKAN KORKMAZ'DAN 15 SAYI, 6 RİBAUNT, 2 ASİST

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Atlanta Hawks'ı 129-112 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 49 sayı, 14 ribaunt, 3 asitlik performans sergileyen Joel Embiid galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 25, Furkan Korkmaz 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı. Konuk takımda Trae Young 28 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

CEDİ OSMANLI CAVALIERS SAHASINDA KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i uzatma sonunda 125-119 yendi.

Kevin Porter Jr.'ın 30 sayıyla oynadığı maçta, Kevin Love 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Maça ilk beşte başlayan Cedi Osman, 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı. Konuk ekipte Goran Dragic ve Bam Adebayo, 22'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 125-119 (Uzatmada)
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 129-112
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 113-115
Houston Rockets-New York Knicks: 123-112
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 139-123
Utah Jazz-Phoenix Suns: 111-131
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 124-97

(AA)

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Washington Wizards milwaukee bucks Bradley Beal eric bledsoe Giannis Antetokounmpo

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