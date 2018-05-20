Watford da Trezeguet'ye talip oldu

Kasımpaşa'nın 2 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandığı Mısırlı yıldıza Ada'dan talip var. Premier Lig ekibi Watford'un; Kasımpaşa'da sezona damga vuran başarılı oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. 13 gol, 7 asist yapan Trezeguet'nin Kasımpaşa ile 3 yıllık bir kontratı bulunuyor.
(FANATİK)
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