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Watford da Trezeguet'ye talip oldu

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 20.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Kasımpaşa'nın yıldızı rotayı başka yere çevirdi.

Watford da Trezeguet'ye talip oldu

Kasımpaşa'nın 2 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandığı Mısırlı yıldıza Ada'dan talip var. Premier Lig ekibi Watford'un; Kasımpaşa'da sezona damga vuran başarılı oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. 13 gol, 7 asist yapan Trezeguet'nin Kasımpaşa ile 3 yıllık bir kontratı bulunuyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig trezeguet

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