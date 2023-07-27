Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde yıldızlar geçidi

Özel gecede 7 farklı kategoride ödül alan ünlü isimler ise Nükhet Duru, Özgü Kaya, Hazal Subaşı, Sevda Erginci, Bennu Gerede, Hamiyet Akpınar ve Ebru Baybara Demir oldu. Sıla Türkoğlu, Pelin Akil, Akasya Asıltürkmen, Bilge Öztürk, Anıl Altan ve Caner Erdeniz de geceye katılan diğer ünlü isimler arasındaydı.

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım sektöründe trendlere yön veren ve ilklere imza atan Watsons Türkiye’nin, bu yıl 9.’sunu gerçekleştirdiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde; yılın en iyi ürünleri ve başarıları, güzellikleri, stilleri ile öne çıkan ünlü isimler ödüllendirildi.

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyi”lerinin belirlendiği 9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 25 farklı kategoride 130 aday ürün tüketiciler tarafından oylandı. 2.5 milyon rekor oylama ile belirlenen ve kategorilerinde en çok oy alan ürünler yılın en iyi ürünü olmaya hak kazandı.

Mert Fırat ve Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde ikilinin arasında yaşanan birbirinden eğlenceli diyaloglar davetlilere keyifli anlar yaşattı. Gecede yılın en iyi ürünleri açıklanırken; başarıları, güzellikleri ve stilleri ile dikkat çeken ünlü isimler de 7 farklı kategoride ödülleriyle buluştu.

1.“En Güzel Cilt Ödülü” - Özgü Kaya

2.“En Güzel Göz Ödülü” - Sevda Erginci

3.“En Güzel Saç Ödülü” - Hazal Subaşı

4.“En Sürdürülebilir Designer Ödülü” - Bennu Gerede

5.“Yılın Makyaj Artisti Ödülü” - Hamiyet Akpınar

6.“En Güzel Kalp Ödülü” - Ebru Baybara Demir

“Sonsuz Başarı Ödülü” – Nükhet Duru

Watsons’ın renkli dünyasını yansıtan büyüleyici gecede davetliler saksafon eşliğindeki dans gösterisiyle karşılandı. Gece, birbirinden renkli dans showlarına ve son dönemin parlayan yıldızı Nova Norda'nın ışıltılı sahne performansı gibi birçok unutulmaz ana ev sahipliği yaptı. “Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkısıyla 2022 yılında büyük bir çıkış yapan KÖFN grubu da en sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ödül gecesinde; bu sene sanat hayatının 50’nci yılını kutlayan Nükhet Duru, “Sonsuz Başarı” ödülünün takdim edilmesinin ardından etkileyici bir sahne performansına imza attı.

Yakın zamanda kaybettiğimiz büyük sanatçı Özkan Uğur’u anmak üzere tüm ödül alanların sahnede hep bir ağızdan “Ele Güne Karşı” şarkısını seslendirmesi duygusal anlar yaşattı ve geceye damgasını vurdu.





