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Cenk Tosun'a büyük şok! Rooney gidiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'a kötü haber... Cenk Tosun'un 'Bana hem saha içinde hem de saha dışında çok yardımcı oluyor' dediği Wayne Rooney, Everton'dan ayrılıp MLS ekiplerinden DC United'a transfer olmak üzere...

Cenk Tosun'a büyük şok! Rooney gidiyor

Premier League'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın yıldız futbolcusu Wayne Rooney için yeni bir MLS iddiası gündeme geldi. DC United'ın Rooney'e yıllık 14 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında...

ABD basınında yer alan haberde MLS ekiplerinden DC United'ın sezon sonunda Wayne Ronneyi'i kadrosuna katacağı belirtildi. Haberde DC United yetkilileri ile Rooney arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın sağlanması halinde Rooney'nin DC United kulüp tarihinin en fazla kazanan oyuncusu olacağına yer verildi.

ROONEY TEKLİFİ KABUL ETTİ
2019 yılına kadar Everton ile sözleşmesi bulunmasına rağmen 32 yaşındaki golcü oyuncunun kariyerinin son dönemlerini MLS'te geçirmeye sıcak baktığı biliniyor. DC United'ın Rooney'e yıllık 14 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında...

İngiliz basını ise Rooney'in Amerika'dan gelen teklifi kabul ettiğini iddia etti. Rooney'in MLS'e ise en erken Temmuz ayında transfer olacağı kaydedildi. Temmuz ayının ilk haftasında MLS'in ara transfer sezonu açılıyor. İngiliz futbolcu, o zamana kadar ise kulübü Everton'da antrenmanlarına devam edecek.

Tecrübeli oyuncu bu sezon Everton formasıyla Premier League'de 31 maçta 10 gole imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
wayne rooney DC United everton cenk tosun

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