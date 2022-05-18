Wayne Rooney'nin son halini görenler adeta şaşkına döndü! "Rooney enişte"

Manchester United'ın efsanevi eski futbolcusu Wayne Rooney son haliyle gündeme geldi. Aldığı kiloların ardından adeta bambaşka birisi haline dönen Rooney'i görenler şoke oldu.

Wayne Rooney ile milli takımdan arkadaşı futbolcu Jamie Vardy eşleri nedeniyle karşı karşıya gelerek mahkemelik oldu. Bir süredir mahkemelere gidip gelen Rooney, orada bulunan basın ekipleri tarafından görüntülendi.

Rooney’nin eşi Coleen (35), Vardy’nin eşi Rebekah’yı (39) mahkemeye verdi. Coleen’in iddasına göre Rebekah, özel bilgilerini izin almadan basınla paylaştı. Coleen, Instagram’da yakın arkadaşlarına özel paylaşım listesindeki herkesi kaldırdı ve sadece Rebekah’nın erişimine açtı. Bunların hepsi İngiliz gazetesi The Sun’da hızla haber olunca sızdıran kişinin Rebekah olduğundan emin oldu.

SON HALİNİ GÖRENLER RESMEN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Uzun süre önce futbolu bırakan ve bıraktıktan sonra teknik direktörlük görevi yapan Wayne Rooney büyük değişime uğradı.

Futbolu bıraktıktan sonra fit görüntüsünü kaybeden ve bambaşka birine dönüşen eski yıldız, aldığı kilolarla sosyal medyayı salladı.





