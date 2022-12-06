Wednesday oyuncuları kimler, konusu nedir? Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'dan şok eden itiraf

Wednesday dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Tim Burton'ın Netflix dizisi Wednesday'de ünlü isimler yer alıyor. Wednesday yıldızı Jenna Ortega, çocukken "küçük" ölü hayvanlara otopsi yaptığını anlattı.

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Wednesday oyuncuları arasında Jenna Ortega (Wednesday Addams), Jamie McShane (Şerif Galpin), Gwendoline Christie (Okul Müdürü Larissa Weems), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott), Emma Myers (Enid Sinclair) gibi isimler yer alıyor.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU

Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır.

