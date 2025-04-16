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  4. Weghorst'un menajerinden taraftarları heyecanlandıracak açıklama! "Morata'dan daha iyi durumda"

Weghorst'un menajerinden taraftarları heyecanlandıracak açıklama! "Morata'dan daha iyi durumda"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 21:31
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Kariyerinin bir döneminde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için flaş bir açıklama geldi. Türkiye'den birçok takımın ilgilendiği Hollandalı oyuncunun temsilcisi Türkiye'ye yeşil ışık yaktı.

Weghorst'un menajerinden taraftarları heyecanlandıracak açıklama! "Morata'dan daha iyi durumda"

Wout Weghorts'un yeniden Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinirken yıldız golcünün temsilcisinden açıklama geldi.

"WEGHORST BU YAZ TÜRKİYE'YE GELİR"

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Radyospor'a konuşan Mithat Halis, ''Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu. Weghorst Hollanda milli takımını oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar'' dedi.

"WEGHORST, MORATA'DAN DAHA İYİ"

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Sözlerine devam eden Halis, ''Weghorst, Morata'dan daha iyi... Galatasaray'ın oyun yapısına da tam olarak uyuyor. Osimhen'le birlikte oynatabilirsiniz. Birbirini tamamlayan 2 santrafor olur. Mücadele güçleri ile birbirlerine alan açalar. Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaptığı yapar, onun yerine alınabilecek en ideal oyuncu. Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim. İstanbul'da bir takım oynamak istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ama Ajax'la anlaşmak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor. Oradan kolaylıkla futbolcu transfer edemezsiniz'' şeklinde konuştu.

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transfer haberleri weghorst
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