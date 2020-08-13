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Welinton Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Welinton Beşiktaş'ta

Beşiktaş, tecrübeli futboclu Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı.

(TRT Spor)

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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