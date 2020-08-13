Welinton Beşiktaş'ta

Beşiktaş, tecrübeli futboclu Welinton ile her konuda anlaşmaya vardı.
(TRT Spor)
Fenerbahçe hız kesmiyor
Futbolu hayatını noktaladı
Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor
Resmi Balotelli ve transfer açıklaması
'Türkiye'de çok huzurlu hissediyorum'
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Abdussamed Karnuçu söz verdi
UEFA'dan hükmen mağlubiyet kararı
N'Sakala, sahaya indi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Elemeler gelecek yıla ertelendi
Formada caminin bulunmasını eleştirdi, kulüpten ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum