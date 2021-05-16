SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Werder Bremen'de Florian Kohlfeldt'le yollar ayrıldı

Werder Bremen'de Florian Kohlfeldt'le yollar ayrıldı

16.05.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'le yollar ayrıldı.

Werder Bremen'de Florian Kohlfeldt'le yollar ayrıldı

Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi.

Yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin Bundesliga'nın 33. haftasında dün Augsburg'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Kohlfeldt'in görevine son verme kararı aldığı ve bu kararın denetleme kurulunca da onaylandığı belirtildi.

Kohlfeldt'in yerine sezonun son maçı ve olası play-out karşılaşmalarında görev yapması konusunda takımın eski teknik direktörlerinden Thomas Schaaf'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Sezonun son maçında evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak Werder Bremen, 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bundesliga'yı 16. sırada bitiren takım 2. Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım ile play-out maçları oynayacak. Ligi 17. ve 18. sırada bitiren takımlar ise küme düşüyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
Dortmund 4 golle Almanya Kupası'nı aldıDortmund 4 golle Almanya Kupası'nı aldı
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ünlü teknik adam demişsiniz de ben ilk kez duydum belki de benim cahilliğimdir

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.