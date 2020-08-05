Werder Bremen'den "Max Kruse" açıklaması

Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
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