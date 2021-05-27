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Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu

27.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bundesliga'ya veda eden Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in gündemine geldi.

Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu

2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti.

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı.

Takımı 3. Lig'den TFF 1. Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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