Wesley Sneijder'den Liverpool'a çok sert tepki: Hesabını verin!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında aldığı 4-0’lık mağlubiyet, skorun ötesinde yaşanan olaylarla futbol gündeminin merkezine oturdu. Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan ciddi sakatlıklar ve maç sonrası tartışmalar, karşılaşmanın önüne geçti.

PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR

Mücadelede Galatasaray adına en büyük darbeler sakatlıklar oldu. Victor Osimhen, Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunu kırarken, Noa Lang’in yaşadığı talihsiz olayda parmağının koptuğu öğrenildi. İki oyuncunun durumu, teknik heyet ve taraftarlar arasında büyük üzüntü yarattı.

LIVERPOOL'DAN 'IRKÇILIK' SUÇLAMASI

Osimhen’in sakatlandığı pozisyonun ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada Konate’ye yoğun tepki gösterdi. Yaşananların ardından Liverpool cephesi, Fransız futbolcunun 'ırkçı' mesajlara maruz kaldığını duyurdu. İngiliz kulübü, yaptığı açıklamada bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve futbolda ırkçılığa yer olmadığını belirtti.

GALATASARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

Liverpool’un açıklamalarına Galatasaray yönetiminden sert bir karşılık geldi. Genel sekreter Eray Yazgan, İngiliz kulübünün konuyu farklı bir noktaya çekmeye çalıştığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz."

SNEIJDER’DEN SERT TEPKİ

Tartışmalara Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder da dahil oldu. Hollandalı isim, Liverpool’a yönelik sert ifadeler kullanarak şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli."