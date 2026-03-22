SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Wesley Sneijder'den Liverpool'a çok sert tepki: Hesabını verin!

Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında aldığı ağır yenilgi, sahadaki skorun ötesine taşındı. Osimhen’in kolunun kırılması ve Noa Lang’in parmağını kaybetmesi büyük şok yaratırken, Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder'den sert bir tepki geldi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında aldığı 4-0’lık mağlubiyet, skorun ötesinde yaşanan olaylarla futbol gündeminin merkezine oturdu. Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan ciddi sakatlıklar ve maç sonrası tartışmalar, karşılaşmanın önüne geçti.

PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR

Mücadelede Galatasaray adına en büyük darbeler sakatlıklar oldu. Victor Osimhen, Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunu kırarken, Noa Lang’in yaşadığı talihsiz olayda parmağının koptuğu öğrenildi. İki oyuncunun durumu, teknik heyet ve taraftarlar arasında büyük üzüntü yarattı.

LIVERPOOL'DAN 'IRKÇILIK' SUÇLAMASI

Osimhen’in sakatlandığı pozisyonun ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada Konate’ye yoğun tepki gösterdi. Yaşananların ardından Liverpool cephesi, Fransız futbolcunun 'ırkçı' mesajlara maruz kaldığını duyurdu. İngiliz kulübü, yaptığı açıklamada bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve futbolda ırkçılığa yer olmadığını belirtti.

GALATASARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

Liverpool’un açıklamalarına Galatasaray yönetiminden sert bir karşılık geldi. Genel sekreter Eray Yazgan, İngiliz kulübünün konuyu farklı bir noktaya çekmeye çalıştığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz."

SNEIJDER’DEN SERT TEPKİ

Tartışmalara Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder da dahil oldu. Hollandalı isim, Liverpool’a yönelik sert ifadeler kullanarak şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool son dakika galatasaray sneijder tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.