Son dönemde ismi yeniden Galatasaray ile anılmaya başlanan Wesley Sneijder’ın menajeri Guido Albers’ten Sarı-Kırmızılı taraftarların umudunu artıracak açıklamalar. Radyospor’a konuşan Albers, “Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray’a dönme konusuna sıcak bakıyor” dedi.

Cimbom'a yeşil ışık

Albers şunları söyledi:

“6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur."

"Galatasaray’ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek."

"Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var."

"Galatasaray bir teklif hazırlayabilir."

"Bu teklifi Sneijder’ın kulübüne götürürüz."

"Sneijder, Galatasaray’a gelmeye açık."

"Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi ve resmi bir bağlantıya geçmedi."

"Her şey onlardan gelecek teklife bağlı."

"Bu sezon 11 maçta görev yapan ve 6 gol sevinci yaşayan Hollandalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma altında 5 sezonda 175 resmi maça çıkakken 45 gol kaydetti."