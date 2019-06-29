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Wesley Sneijder, Utrecht'te gözaltına alındı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2019 16:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızı Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'nın Utrecht kentinde polis tarafından gözaltına alındı. Alkollü olduğu iddia edilen Sneijder'in bir aracın üzerine çıkarak maddi zarar verdiği ifade edildi.

Park halindeki bir araca maddi hasar veren Sneijder'in, aracın sahibiyle tartıştığı ve bu nedenle polis merkezine götürülerek ifadesine başvurulduğu dile getirildi. Sneijder aracın maddi hasarını karşıladı ve taraflar uzlaştı.

Alkollü olduğu iddia edilen Hollandalı yıldızın, bir aracın üzerine çıkarak ona maddi zarar verdiği ifade ediliyor. Sneijder'in menajeri Guido Albers ise Wesley ile hafta boyunca konuştuğunu ve böyle bir olayı duymadığını dile getirdi.

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wesley sneijder Galatasaray Utrecht

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