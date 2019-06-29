Wesley Sneijder, Utrecht'te gözaltına alındı!

Park halindeki bir araca maddi hasar veren Sneijder'in, aracın sahibiyle tartıştığı ve bu nedenle polis merkezine götürülerek ifadesine başvurulduğu dile getirildi. Sneijder aracın maddi hasarını karşıladı ve taraflar uzlaştı.
Alkollü olduğu iddia edilen Hollandalı yıldızın, bir aracın üzerine çıkarak ona maddi zarar verdiği ifade ediliyor. Sneijder'in menajeri Guido Albers ise Wesley ile hafta boyunca konuştuğunu ve böyle bir olayı duymadığını dile getirdi.
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