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West Brom'dan Vedat Muriqi'ye 18 milyon Pound

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.05.2020 08:52 | Son Güncelleme

İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı. Ayrıca, West Brom’un, Vedat Muriqi için 18 milyon Pound bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı yazıldı.

West Brom'dan Vedat Muriqi'ye 18 milyon Pound

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Özellikle İngiliz basını, 26 yaşındaki golcünün gelecek sezondan itibaren Ada’da forma giyebileceğini vurguladı. 'madaboutepl.net' Vedat’ı Tottenham ve Aston Villa’nın da istediğine dikkat çekti. Ancak West Brom’un transferde bir adım önde olduğunu duyurdu. West Brom’un, Vedat Muriqi için 18 milyon Pound bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı yazıldı.

FB MALİ AÇIDAN SIKINTILI

Haberde, West Bromwich Albion’un Premier Lig’e çıkması halinde Kosovalı golcü Vedat Muriqi’yi alacağını vurgulayan İngilizler, bu transferin Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic için harika olacağına da değinildi. Ada basını Kosovalı golcünün bu sezondaki istatistiklerine değinirken Fenerbahçe’nin mali açıdan zor durumda olacağını belirtti.

BİLİC'E 15 MİLYON DOLAR

Şu anda West Brom’u çalıştıran Slaven Bilic, Al İttihad tarafından kovulmuştu. FIFA bu ayrılıkla ilgili kararını verdi ve Hırvat çalıştırıcıya 15 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Üstelik bu paranın 1 ay içinde Bilic’in hesabına yatırılmasını istedi.

(AKŞAM)


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