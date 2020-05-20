West Bromwich de Vedat Muriqi için devrede

Todofichajes adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre İngiltere ekibi West Bromwich, F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor.

Öte yandan Football London’a göre ise, Vedat şu anda Tottenham için transfer hedefi değil. Tottenham görüştüğü diğer forvetler için Vedat’ın ismini bir yanıltmaca olarak kullanıyor.

(AKŞAM)