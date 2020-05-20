West Bromwich de Vedat Muriqi için devrede

Todofichajes adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre İngiltere ekibi West Bromwich, F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor.
Öte yandan Football London’a göre ise, Vedat şu anda Tottenham için transfer hedefi değil. Tottenham görüştüğü diğer forvetler için Vedat’ın ismini bir yanıltmaca olarak kullanıyor.
(AKŞAM)
Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!
Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü
Beşiktaş'tan ayrılan Karius'a büyük şok!
Galatasaray'da bir istifa daha!
G.Saray taraftarını stada getiriyor!
Ali Koç'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a çağrı
Koronavirüs test sonuçları açıklandı!
Acun Ilıcalı'nın alacağı kulüpten açıklama!
İşte yeni adresi
Transferde mutlu son!
O Futbolcudan ilginç açıklama! 'Öpmedim...'
Kerem attı, Leverkusen kazandı!
Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...
Trabzonsporluları ayağa kaldırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum