West Bromwich Ozan Tufan'ı istiyor

West Bromwich, Ozan Tufan’ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom’un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor. Premier Lig’e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldı. İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan’ı elden çıkarmaya bakıyor.
VERİMLİ OLAMADI
İngiliz basınında, Ozan’ın genç yaşında F.Bahçe’ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı. Ancak Ozan’ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom’a yükselme katabileceği görüşü hakim. F.Bahçe’nin hocası Cocu da Ozan’ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi. (AKŞAM)
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