West Ham United 0 - 0 Chelsea (Maç özeti)

Liverpool ile birlikte İngiltere Premier League'e 5'te 5 yaparak başlayan iki takımdan birisi olan Chelsea, ilk puan kaybını West Ham United deplasmınında yaşadı.

West Ham karşısında maç boyunca topa sahip taraf olmasına ve özellikle son bölümde üst üste çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen son vuruşlarda başarı sağlayamayan "Maviler" sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 6. maçında ilk puan kaybını yapan Chelsea, liderliği de Liverpool'a bıraktı. West Ham United da 4 puana ulaştı.

