SPOR

West Ham United 0 - 0 Chelsea (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier League'de 6. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Chelsea 0-0 berabere kaldı.

West Ham United 0 - 0 Chelsea (Maç özeti)

Liverpool ile birlikte İngiltere Premier League'e 5'te 5 yaparak başlayan iki takımdan birisi olan Chelsea, ilk puan kaybını West Ham United deplasmınında yaşadı.

West Ham karşısında maç boyunca topa sahip taraf olmasına ve özellikle son bölümde üst üste çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen son vuruşlarda başarı sağlayamayan "Maviler" sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 6. maçında ilk puan kaybını yapan Chelsea, liderliği de Liverpool'a bıraktı. West Ham United da 4 puana ulaştı.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
''O futbolun Kim Kardashian’ı''''O futbolun Kim Kardashian’ı''
''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea west ham united Premier Lig ingiltere premier ligi

En Çok Okunan Haberler

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
West Ham United 0 - 0 Chelsea (Maç özeti)

West Ham United 0 - 0 Chelsea (Maç özeti)

''O futbolun Kim Kardashian’ı''

''O futbolun Kim Kardashian’ı''

''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

City ezip geçti

City ezip geçti

Jürgen Klopp'tan Muhammed Salah'a destek

Jürgen Klopp'tan Muhammed Salah'a destek

Cahill Chelsea'den ayrılmak istiyor

Cahill Chelsea'den ayrılmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.