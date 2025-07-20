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West Ham United, Kyle Walker-Peters’ı transfer etti!

Beşiktaş ile prensipte anlaşıp İstanbul'a gelmek için ailevi sebeplerden dolayı ek süre isteyen ve bu sebepten transferi iptal olan Kyle Walker-Peters İngiliz takımı West Ham ile anlaştı.

West Ham United, Kyle Walker-Peters’ı transfer etti!

Premier Lig ekibi West Ham United, bir dönem Beşiktaş’ın ilgilendiği İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters’ı kadrosuna kattı.
İngiliz takımı West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile anlaştı. West Ham’ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇMİŞTİ

West Ham United, Kyle Walker-Peters’ı transfer etti! 1

Beşiktaş’ın da ilgilendiği İngiliz futbolcunun transfer sürecinde ailevi sebeplerden dolayı ek süre istemesi üzerine siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcudan vazgeçti.

Kyle Walker-Peters, kariyerinde Tottenham ve Southampton’da forma giydi. Walker-Peters son olarak oynadığı Southampton’da 202 karşılaşmaya çıkarken, 7 kez de gol sevinci yaşadı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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